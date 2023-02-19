隨著邊境解封、防疫措施鬆綁，越來越多人規畫出遊，衍生不少旅遊類消費爭議。根據北市法務局統計，旅遊類是去年第5大消費爭議，以民眾透過國外訂房網站衍生的消費爭議較為常見。消保官指出，除日本、韓國等部分國家業者外，國內尚無管道處理其他國家消費爭議，提醒民眾審慎考量消費風險，再透過國外訂房網站規畫旅遊行程。

法務局統計，去年旅遊類消費爭議件數為842件，其中以國內旅遊社「Klook」衍生消費爭議數160件為大宗，其次為國外訂房網站。北市消保官室主任楊麗萍解釋，由於國外訂房網站未在台灣設立據點，消費者若遇爭議，往往無法迅速地被解決，才轉向消保官申訴。

楊麗萍說明，北市消保處曾與韓國簽訂備忘錄（MOU），消費者與韓國業者衍生的消費爭議可由消保處代為與韓方協調。消費者文教基金會則可處理與日本、韓國、澳門、新加坡及泰國業者消費爭議，台灣消費者保護協會是中國大陸浙江省、廣西壯族自治區及韓國。

楊麗萍表示，除了上述國家外，消費者如與其他國家業者衍生消費爭議，僅能透過跨境消費爭議處理網「eConsumer」申訴，案件處理速度依各國作業方式而訂，提醒消費者透過國外訂房網站規畫行程前，先審慎思考可能衍生消費風險。

至於Klook消費爭議以票券取消及票券效期為大宗，前者多為消費者不滿業者未全額退款取消住宿、訂房等票券費用，後者則是限制住宿券、泡湯券等禮券使用期限。楊麗萍建議，消費者購買禮券前，應優先購買未限制使用期效，並載明「履約保證機制」，以及退券退款程序、金額計算方式的禮券，將消費風險降至最低。