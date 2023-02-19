私立東海大學素以文史哲／外語／法政／社會心理／管理／財經聞名，東海大學今表示，將於3月12日於舉辦「東海彩蛋嘉年華－人文／社科／管理／法律四院聯合科系諮詢嘉年華」，讓高中生到此發掘科系興趣、聽大師講堂、喝東海牛奶、逛美麗的校園。

東海大學表示，在2023年3月12日（日）10：00至16：00將舉辦一場「彩蛋尋寶」實境活動，每個科系都是精心設計的彩蛋，等待各地高中生來發掘隱藏指令、解鎖特殊功能。高中生將到這裡發掘科系興趣、聽大師講堂、喝東海牛奶、逛美麗的校園。這場「東海彩蛋嘉年華－人文／社科／管理／法律四院聯合科系諮詢嘉年華」堪比健達出奇蛋，一次滿足學生家長多個願望。

東海大學說明，對於大學相關科系的探索與認識，是影響高中學生未來就讀興趣志向以及志願選填的重要因素，也是當前高中學生自主學習安排的重要資源。東海大學表示，為了回應這樣的需要，特由文／社科／管理／法律四院共17學系聯合辦理本次活動，針對文史哲／外語／法政／社會心理／管理／財經等學群，由各學系教師、學長姊與高中學生面對面解答相關疑問。當天亦安排校園導覽帶你認識東海，還有各式餐車提供餐飲服務，在「好吃好玩好問」的歡樂氣氛下，「吃好玩好問好」滿載而歸。

東海大學最後表示，前500位報名高中生東海大學獎勵提供每人100元兌換券，可於當天會場上兌換餐飲及各系特色禮物等。高三學生加碼贈送1支東海大學牛奶冰棒。完成5個以上科系諮詢，再加碼贈送50元兌換券。歡迎全國高中生呼朋引伴、全家總動員一同前來。東海大學強調，本次主辦活動之四學院17學系皆為歷史悠久、學習資源豐富且在相關業界具有龐大校友群的支持，相信能讓參與高中學生獲得滿滿的「彩蛋」驚喜。相關活動資訊敬請參考「東海大學彩蛋嘉年華」活動網頁：https://egg2023.thu.edu.tw/