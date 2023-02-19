副縣長鄧桂菊與來賓一起合影留念。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

2023浪漫台3線戀戀大湖草莓文化嘉年華馬拉松，19日清晨在大湖酒莊前熱鬧登場，跑者及隨行家屬親友超過5000名參與者在低溫中熱情開跑，主辦單位在各個補給站備有礦泉水及大湖當地名產草莓，讓大家跑得健康又能快樂享用草莓自助吧。

草莓文化嘉年華馬拉松成為各馬拉松好手爭相報名的運動賽事，大湖地區農會及台灣鐵人運動協會舉辦的草莓文化嘉年華馬拉松，沿途可飽覽欣賞台3線「莓景」風光，補給站富有鮮紅飽滿的草莓自助吧，賽後還能留在當地享受慢活時光、品嚐客家美食、體驗草莓採果樂。

大湖地區今天清晨霧氣濃溫度稍低，但跑者不畏冷，天還未亮，許多人攜家帶眷在大湖酒莊集結，副縣長鄧桂菊、大湖鄉長黃惠琴、縣議員徐春暖、農業處處長陳樹義、大湖地區農會理事長劉興政等人到場為跑者加油打氣，並為路跑活動鳴槍，宣告馬拉松正式展開。

副縣長鄧桂菊歡迎全國的跑者前來參加，並希望大家完賽後留在大湖，享用美味的客家美食、體驗草莓採果樂。她強調，大湖草莓種植面積就高達約450公頃，為全國主要草莓產區，今年日夜溫差大，草莓品質很好，有些甜度甚至能達16度，目前大湖草莓的2期花已經陸續生產銷售，預估大湖草莓產期可以到4、5月，大家千萬別錯過大湖在地新鮮好吃的草莓。

大湖草莓文化嘉年華馬拉松今年是第10年結合大湖草莓季，舉辦馬拉松路跑活動，藉此吸引遊客造訪苗栗大湖、帶動地方觀光產業。這次活動分全馬42公里、半馬21公里、健跑11 公里及休閒組6公里四組別，大約跑者及隨行家屬親友超過5000名參加，此次路跑路線從大湖酒莊出發，行經台3線、音樂之舞藝術露營區、新開社區、老官道，再折返回酒莊，沿途可欣賞台三線的美好風景。

本屆路跑來自全國各地跑友共襄盛舉，其中包含中華視障路跑運動協會帶領視障朋友及陪跑員一同參與路跑，而縣府農業處處長陳樹義更親自報名參加健跑11 公里，與大家一起響應健康路跑。另外，大湖鄉衛生所並於活動現場舉辦健康有獎徵答活動，吸引不少跑友同樂。