或抱著投資目的又或基於保值，越來越多大陸「90後」、「00後」成為黃金消費主力軍，今年春節過後，大陸知名珠寶首飾公司老鳳祥把流動銀樓開在了上海一個時尚地標的商務大樓。據老鳳祥首席發言人王恩生表示，當天年輕人在門口排起了長隊付款，兩天銷售額達300萬元（人民幣，下同），其中有65％是年輕人在消費。也被外界調侃「中國大媽」後繼有人。

回顧2013年4月國際金價暴跌20％，在這之後半個月，一群中國大陸中年女性大量收購黃金，引發世界金價變動，讓「中國大媽」一詞成名。

今年春節，在成都一家大型連鎖店擔任區域主管的崔希（化名）回到南方三線城市老家，除和家人團聚外，逛金店、買金飾也是重要代辦事項，三十歲的她認為對黃金的偏愛主要是源於兩個方面，第一是年紀到了，同時看中可抵禦風險。

據《經濟觀察報》引述菜百股份高級黃金投資分析師李洋發現，從2013年之後越來越多年輕人開始關注投資黃金，且在近幾年變得尤為明顯。他說年輕人更關注國際事務對國際金價的影響，例如研究美國貨幣政策、投資理財知識等。

李洋指出，很多年輕人逢低會分批買入，且一般在年底會選擇購買金飾或投資金條給自己或家人一個獎勵。觀察年輕人的投資更加多元化，一般會拿10至15％的現錢去買金條投資。