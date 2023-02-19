人美心善的薔薔，看到多位癌症兒童遭受病痛折磨，特別擔任「為愛而跑、跑出善動力」公益活動大使，盼能因自己的參與，集合每個人的小愛，一起凝聚成一股愛的大力量，來為癌症兒童募得更多的善款。

她說，看到癌症小朋友，整顆心都揪起來，「他們年紀這麼小、得忍受痛苦，然而，看到他們純真的臉龐、大大的眼睛，又很不忍心他們小小身軀得忍受著這麼大的磨難」。她有感而發，更被小朋友給感動，「除了直接幫助癌症小朋友外，更鼓舞生活中挫折的朋友，絕不輕言放棄，生命自有轉折，更要活在當下、珍惜每一天」。

薔薔感性透露，她有位好友罹患乳癌第三期，頭髮沒了，但看到好友每天都開心過日子，深受感動，對於好友的抗癌意志力，她不禁動容的說：「人來到世界，也都會離開這世界，你只要認真的活著，精彩的過日子，就不枉費來此一生。」正因如此，她覺得人要活得精采、要能盡情享受，不要想太過悲觀的事情，珍惜身邊你愛的人，「我要現身說法，告訴小病患，你們並不孤單寂寞，大姊姊還有好多大哥哥都會陪著，樂觀跑向陽光」。

薔薔除了演藝工作外，也忙於自己的公司、以及幫父親管理車行，她認為自己的事業、用自己的理念去策畫執行、都能順著節奏而走，這是一份責任感、也會有榮譽感。就像是擔任「為愛而跑、跑出善動力」公益活動大使，薔薔用滿滿的愛，給抗癌小鬥士fight，她深信這是開春以來超級有意義的活動。

「為愛而跑、跑出善動力」公益環島路跑今年邁入第三屆，熱潮一屆勝過一屆，截至2022年統計，此活動已累積284萬善款，今年希望可以將募款所得成長23％，作為2023年的期許。面對已有的成績、以及今年的新目標，薔薔謙稱「任重道遠」，極力鼓吹周邊姊妹淘、好友、粉絲大家一起來，她說：「跑步可以強身、又能做公益，有什麼比這活動更有意義呢？」

「為愛而跑、跑出善動力」全台繞行一圈長達1045公里，薔薔覺得用愛環繞台灣是件美事，雖然無法全程參與，但，會盡最大力量給予非常大的支持。台灣最美麗風景就是人，不管是以跑步響應捐款、或是自由樂捐、亦或是在2月23日起至3月19日期間至提碁官網（https://www.storebhlifestyle.com.tw/）消費，將另外捐款收入額10％，彙整後將款項捐給「兒癌基金會」，每一位為愛而跑、付出的人，都是最棒的。