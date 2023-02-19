張蘭過去常常在直播中開轟前媳婦大S（徐熙媛)，引起許多討論熱度，順便帶了一波流量到自己的直播間，賺得荷包滿滿。作風高調強勢的她近日受邀與格力電器「霸氣女董」董明珠會面，見到董明珠後竟罕見變成相當謙虛，不僅自稱「妹妹」還認真聽講，如同「小學生」乖巧模樣，令外界震驚不已。

據陸媒報導，張蘭受到董明珠的邀請，帶團隊前往格力談直播合作事宜。但她到了格力大門口時，卻被告知只有她一人能進入，於是她只好暫時讓團隊成員在外頭，獨自上樓見董明珠。平常作風高調霸氣的張蘭，一見到董明珠及會議室的一眾高管，馬上向所有人鞠躬。不僅如此，張蘭從頭到尾正坐認真的聽講，如同「小學生」模樣，簡直能用乖巧來形容。

兩人交流起生意事業，董明珠率先開口：「你現在這個，聽說很火？」，張蘭異常謙虛回應：「沒有沒有，一直向您學習。」，董明珠聽了以後笑說：「怎麼向我學習？我一直以你為榜樣，我們兩個不一樣，你那個真的太厲害了！」語畢，董明珠還拍了拍張蘭的肩膀，彷彿長輩在鼓勵後輩。

隨後，現年68歲董明珠問了張蘭年齡，張蘭回答自己「是妹妹，1958年生的」，董明珠隨即揮手大笑同意：「唉！那小妹妹！」兩人會面影片在網路上瘋傳，許多網友見了紛紛笑說「第一次見張蘭這麼乖巧！」、「兩個人根本不是一個檔次的！」、「層級不同，一個實幹型的企業家，一個是靠蹭前兒媳熱度的直播網紅。」