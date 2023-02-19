一名網友表示，不少女性認為只有少數男性才會嫖妓，且會嫖妓的男人一定沒有女人緣，直言「這是錯誤認知」，他說曾到「鐵支路」（紅燈區）消費，看到不少年輕有錢的30歲帥哥，還說若不是沒管道、沒錢、沒膽或怕得病，「至少有80%以上的男人有嫖妓經驗」，貼文隨即引發網友熱烈討論。

原PO昨（18）日於PTT八卦版指出，女性對嫖妓有2大錯誤認知，第一是嫖妓是少數男性會有的行為、第二是會嫖妓的男生都沒有女人緣。他說，男人不嫖妓有4個原因，包括沒管道、沒錢、沒膽和怕得病，「只要解決前3個問題，至少有80%以上的男人有經驗」。

原PO表示，日前到紅燈區「消費」，看到街上一堆穿名牌的30歲年輕有錢帥哥，反而是50歲以上的男性「比日本製造壓縮機還稀有」，在人群中他看到一個陽光帥哥，身高190公分、外表斯文，和他進到同間消費，對方掏錢包他看到學生證，發現是名校的高材生，直呼「高薪、高學歷、高社會地位的男人， 嫖妓機率真的比普通男高」。

貼文引發網友炸鍋討論，「那4個因素只要其中1個中，嫖過妓的男人就不會是多數好嗎？」、「自己同溫層髒就把所有人拉下水」、「物以類聚吧！自己活在髒水裡面就覺得全界都髒？」、「我就怕得病100%」。

但也有人認同原PO的說法，「會想去才是正常男人，只是沒有安全合法的管道」、「如果保證不被抓，我早就照三餐去嫖了」、「我也是怕得病，不然我也會去」。