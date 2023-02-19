西洋團體新好男孩2023 DNA世界巡迴演唱會台灣行18日晚間在高雄獨家開唱，演唱會吸引近萬名歌迷湧入巨蛋體育館，高市府經發局特別在場外設攤強力宣傳「加食延暢」促進演唱會經濟行動，並印製酷卡發送提醒歌迷「票根不要丟」。高市府經發局長廖泰翔也在演唱會後，持票根前往合作店家續攤消費，兌換免費飲品，並與其他歌迷互動。

廖泰翔18日晚間欣賞完演唱會後，特別前往巨蛋周邊的咖啡酒吧消費，並兌換店家提供的特色調飲。廖泰翔表示，他在欣賞演唱會時，不忘宣傳市府推出的「加食延暢」活動，希望歌迷來高雄聽演唱會也帶來更多消費，民眾只要保留票根到合作店家就可兌換飲料或餐點，活動會持續到4月中旬。

為了宣傳「加食延暢」活動，高市府經發局18日傍晚動員人力，在演唱會場外設攤，主動向準備進場的歌迷說明活動方案，也發放酷卡提供QR Code讓歌迷掃碼查詢官網所提供的各項優惠資訊，並再次提醒歌迷「票根不要丟」，保留票根可享高雄吃喝玩樂各項優惠。

經發局表示，「加食延暢」促進演唱會經濟行動會持續到4月，其中「高雄夜chill處」方案招募在地特色的居酒屋、餐酒館等餐飲店家，鼓勵業者規畫憑票贈飲品或餐點等優惠方案吸引歌迷續攤。