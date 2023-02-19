關山火車站黑板樹遭斷頭，鎮公所澄清是移植前置作業。（蔡旻妤攝）

台東關山火車站外，高聳的11棵黑板樹遭斷頭，只剩光禿禿的樹幹，遊客認為有礙觀瞻。關山鎮公所澄清，為了徹底解決多年來黑板樹因強風吹斷，造成人車安全疑慮，公所準備移植這些黑板樹，未來將改種矮灌木或觀賞花卉，不再種植喬木，避免樹枝被吹斷的危險及爭議。

遊客步出關山火車站，紛紛在車站前拍照留念，然而車站前廣場卻有11棵樹身被斷頭的黑板樹，許多遊客說「這樣很醜！關山應該要有很多樹，像小森林的感覺，而不是光禿禿的」，部分民眾也認為，這樣樹都光禿禿，修太多了。

其實關山火車站斷頭樹早在2017年、2021年就曾發生過爭議，當年颱風過境，造成黑板樹斷枝，停放在樹下的車輛遭砸損，車主甚至因此提出國賠訴訟。

黑板樹屬於淺根植物，樹幹脆弱又長太高，加上民眾陳情颱風季節恐釀災，因此歷年來許多管理單位都直接將樹尾端的枝葉鋸除，簡單又快速，但原本綠意盎然的樹如同被剃光頭，再度引發居民質疑公所亂砍樹。

關山鎮公所澄清，火車站前廣場正施做改善工程，而修剪樹木為斷根的前置作業，這些黑板樹斷根後將移植，原本種樹區將改種矮灌木或觀賞花卉，不再種植喬木，降低因樹枝被吹斷的危險及爭議。

關山鎮長彭成豐說明，為了徹底解決多年黑板樹危及民眾安全問題，火車站廣場改善工程包含汰換路燈管線、挖除站前步道區、重舖瀝青路面等，也一併要求移植黑板樹，未來不再困擾民眾及管理單位。

彭成豐表示，整體工程預計6月中旬完成，期間火車站周邊區域路燈暫停運作，該區夜間視線昏暗、加上施工期路面顛簸，人車通行時請多加注意。