鴛鴦竊賊在雲林縣北港鎮各宮廟行竊香油錢，連供品也不放過。（民眾提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮近日出現1對鴛鴦竊賊，利用白沙屯媽祖進香期間警方勤務忙碌，四處打破汽車車窗行竊、偷寺廟香油錢與供品，讓民眾與各宮廟人人自危，北港警方獲報立即循線調查，得知竊賊住處後徹夜埋伏，19日清晨逮捕蔡姓男子及其同居女友，全案依竊盜、毀損罪嫌送辦。

白沙屯媽祖進香團17日抵達北港朝天宮，10餘萬信眾湧入北港鎮，鎮內民眾在17日前就開始準備迎接進香團相關事宜，警方也全體動員規畫交通紓導，北港鎮蔡姓男子見有機可趁，夥同陳姓女友四處行竊，用手肘或石頭砸破停在停車場的汽車，竊取車內財物，共有7輛車子被破壞遭竊。

警方表示，根據監視器影像鎖定蔡姓男子涉有重嫌，蔡男住在北港圓環附近，警方18日徹夜埋伏，見蔡男返家一擁而上順利逮捕，經查蔡男為毒品通緝犯，因缺錢花用，利用白沙屯媽祖進香期間大家忙著準備迎媽祖，前往2處停車場打破7輛汽車車窗，竊取行車紀錄器等財物。

警方發現，蔡男與女友也涉嫌騎機車在北港地區各宮廟行竊，除了偷取香油錢，連神桌上的供品也不放過，用塑膠袋裝滿供品全部帶走，氣得廟方人員大罵「神明一定不會原諒的」，蔡男坦承犯行，全案依竊盜、毀損罪嫌送辦。