金球獎影帝李察吉爾（Richard Gere）出道多年，曾演出過《美國舞男》、《軍官與紳士》、《驚悚》、《麻雀變鳳凰》等經典電影，之後又憑著電影《芝加哥》獲得金球獎和美國演員工會獎，演技備受肯定。而2019年宣布退出小螢幕打算過著養老愜意生活的他，日前與妻子前往墨西哥旅遊慶生時，卻意外罹患肺炎，近日更傳出病情惡化緊急住院，讓外界相當憂心。

根據外國媒體《TMZ》的報導，李察吉爾日前帶著家人一同前往墨西哥的渡假勝地Nuevo Vallarta，準備替老婆歡慶40歲生日，但沒想到她自己卻在玩樂的過程中突然病倒，緊急送往醫院檢查後才發現自己罹患肺炎，但他在出發前就開始出現咳嗽等症狀，沒想到一抵達墨西哥後病情就急轉直下，必須待在醫院中接受抗生素治療，所幸他在休養1天後就被准許出院，但他的其他家人就沒如此幸運，經過長達3周的時間病況才慢慢好轉。

據了解，李察吉爾除了憑著帥氣又迷人的外貌迷倒眾生外，讓演藝事業飛黃騰達外，他的感情世界也相當的豐富精采，他曾在1991年與知名超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）結婚，但短短4年就離婚；2002年他再跟女星嘉莉羅威爾（Carey Lowell）結婚，並共同育有1子，但兩人的婚姻即使維持14年仍在2016年劃下句點，但沒想到2018年4月李察吉爾又遇見了真命天女，也就是當年35歲的雅莉珊卓（Alejandra Silva），之後兩人還祕密結婚，讓所有人跌破眼鏡。