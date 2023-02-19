台北市第二殯儀館遭爆冰櫃不夠，往生者遺體處理大塞車，無獨有偶，兵役局主管的台北市軍人公墓也發生已完成申請塔位，卻遲遲未能入塔的奇怪現象。北市議員汪志冰表示，由於櫃位擴充工程尚未取得使用執照，目前有804案排隊等候，排隊最久的申請案至今已經等待645天，呼籲相關局處加快作業程序，以慰軍人的亡魂。兵役局回應，預計20日取得使照，並通知入塔。

台北市軍人公墓位於南港研究院路，於1990年完工啟用，墓區因環境清幽、管理得當頗受好評，總櫃位約3萬，開放予現役軍人、榮民及其配偶申請。

汪志冰表示，由於台北市軍人公墓櫃位嚴重不足，兵役局於2020年規畫擴充壁葬區6460櫃位作為因應，已於去年10月竣工，然而從去年10月25日提出使照申請至今，建管處仍未核發使用執照，距核發仍遙遙無期，令人望之興嘆。

汪志冰質疑，台北市軍人公墓嚴重延宕，造成804申請案無法入塔，至今等候最久的個案為645天，家屬只能自力救濟將骨灰暫存於民間殯儀公司，除金錢負荷外更是對國軍亡者大不敬。

汪志冰表示，年後接獲民眾陳情，其父親為榮民且符合申請「臺北市軍人公墓」塔位資格並且1月19日完成申請程序，但一直未接獲入塔通知，不得已只能自行付費洽民間殯儀公司暫厝，家屬很無奈又無助。

她說，根據兵役局所提供資料顯示，目前仍在排隊等候共計有804案，不但要自行張羅骨灰暫時安放處所，還要增加喪葬額外負擔，一般民間收費每日300到500元，排隊最久的申請案至今已經等待645天，家屬要多負擔約19萬到32萬元。她要求兵役局及建管處應加速完成使照核發作業程序，以慰軍人的亡魂，也讓家屬可以寬心。

台北市兵役局長李治安表示，20日拿到使照後，便可立即啟用，將馬上以電話通知申請人，請家屬擇日安排入塔事宜。

兵役局副局長林春來說，兵役局在軍人公墓蓋壁葬工程完工後，需建管處核發使用執照，建管處審核使照時比較嚴謹，有些資料要補件而耽擱，原定工程去年底完工，今年1月啟用，現延宕約1個月，有與建管處積極聯繫，估下周取得使照，至於入塔時間就依照家屬決定的時間，兵役局都配合。