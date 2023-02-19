彰化老翁登山健行跌落山谷 員警搜尋救回一命

員林警分局林厝派出所所長蔡騏宇、警員陳介賀緊急救援，搶回一命。（員林警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

長輩登山真的要有人作伴。員林鎮7旬張姓男子，獨自前往藤山步道健行，家人等候良久，發現都沒有回家，緊急報案，林厝派出所出動協尋，在山區陡坡處發現男子倒臥無法動彈，確認仍有生命跡象，緊急聯繫消防隊及員警，以人工方式用擔架將張翁從陡坡抬上步道，並以最快的速度送往員林基督教醫院就醫。

員林警分局林厝派出所所長蔡騏宇、警員陳介賀， 2月15日擔服10至12時巡邏勤務，接獲張姓民眾稱父親獨自前往藤山步道健行，等候多時不見父親返家，張民前往尋找時，在靠近藤山步道出水巷觀景臺發現其父之車輛，但不見人影，急需員警協助搜尋。

警察即趕到現場，有登山山友在四百崁步道曾見張翁下山，且在涼亭旁樹下發現其父隨身背包，員警隨即在背包地點處擴大搜索，以徒步方式向陡坡下切處巡察，終於在陡坡下方50公尺處發現張翁臥躺無法動彈。

員警第一時間先確認張翁仍有生命跡象，立即聯繫消防隊及所內同仁林瑞祥到場支援，經眾人協力，以人工方式用擔架將張翁從陡坡抬上步道，並以最快的速度送往員林基督教醫院就醫。

員林分局長葉文啟表示，即時擴大搜索，始能於短時間內尋獲老翁，特別表揚勇於任事、為民服務。