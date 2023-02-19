藍初選防議員轉戰立委？徐巧芯若被卡「會做出自己的選擇」 重話批：像打拚後回家被家暴 @ChinaTimes ​

國民黨台北市議員徐巧芯喊出世代交替後，多位議員表態投入2024立委初選，傳出國民黨中央擔憂喪失議會優勢，考慮在初選中納入「大局條款」，優先提名現任或不具民選公職身分者出戰。對此，上午質疑「這裡真的是我的家嗎？」的徐巧芯，在午後打起精神表態會繼續監督民進黨，但卻曬出一張「水汪汪」的照片，讓不少粉絲忙著呼呼，幫徐打抱不平。

徐巧芯今（19）日上午在臉書針對「大局條款」表示，她只是想要一場公平的初選，沒想到自己的所有努力與付出，卻被自己人當成提防跟打擊的對象，打下一座座城池後，卻遍體鱗傷的被自己的黨絞盡腦汁擋著，「我真的不知道該說什麼了。如果等到制度確定真的是如此無理不公，我會做出屬於自己的選擇。」

「我會繼續加油！」午後徐巧芯再度發文，強調自己會打起精神，繼續監督民進黨，並說「我還是願意相信，國民黨最後定案的時候不會做出這麼針對人又不公平的初選方式。」但徐同時曬出一張「水汪汪」的照片，不到一小時就有超過3000人點讚及約350則留言，支持者紛紛力挺喊「是哭過的眼神，巧芯巧芯加油」、「巧芯不哭」、「辦一場公平的初選有這麼難的話，建議也不用大選了，眼淚要留給值得的人事物」、「妳很棒，國民黨留不住妳，是黨的損失，我們需要妳的勇敢，加油」

《中國時報》今報導，知情人士透露，為讓黨籍民選公職席次極大化，國民黨中央構想在初選辦法中納入「大局條款」，將在初選中測試「防磚」門檻，若挑戰者與現任都達標，黨中央將提名現任立委參選；若無現任立委者，則將優先提名無民選公職者。