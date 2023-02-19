現任高檢署檢察官林仲斌2011年任台南地檢署黑金專組檢察官，指揮偵辦台南市警察局邱姓派出所長涉貪瀆案，遭前同事、台南地檢署前檢察官吳岳輝自訴違法監聽案，台南地院2月8日認林仲斌觸犯違法監聽罪，判處林有期徒刑8月、緩刑2年，全案可上訴，林仲斌對此案判決結果不回應。

由於近日爆發行政院前發言人陳宗彥疑涉性招待，而該案當年由台南地檢署前襄閱主任檢察官林仲斌偵辦警紀案時，查出王孝瑋涉妨害風化案進而發現業者涉行賄，2014年簽分他字案，後來即因職務調動，由其他檢察官偵辦此案。本月8日，林仲斌違反監聽案判決有罪，17日隨即爆發行政院前發言人陳宗彥案，引發外界聯想，但林仲斌本人不做回應。

判決指出，林仲斌2011年為台南地檢署黑金專組檢察官，南檢2011年9月15日立案調查時任台南市政府警察局邱姓派出所長疑似貪瀆案，由林仲斌指揮偵辦，林發交給檢察事務官陳能群及支援辦案的郭姓等員警調查蒐證。

郭姓員警2013年1月8日晚間監聽得知酒店業者王孝瑋當晚派5名酒店小姐到北海KTV出場，請民間友人戴手錶型密錄器喬裝賣檳榔小販進入北海KTV包廂蒐證，郭請示陳能群獲准後，再致電請示林仲斌是否可行，林表示同意，該男走進北海KTV包廂後，詢問在場人士是否需要買檳榔，因此錄得吳岳輝、李宗榮和酒店小姐對話，隨後將攝錄檔案傳給郭姓員警。

郭姓員警隔天把檔案帶回台南地檢署，陳能群和郭姓員警看過攝錄檔案後，由陳向林仲斌報告並交付檔案。同年3月15日檢察總長收到匿名信件，檢舉吳岳輝、李宗榮等檢察官找女陪侍飲宴，要求吳解釋為何在檢舉信件光碟中，錄到他和一些女生的聲音，吳岳輝才驚覺當時在北海KTV包廂遭竊錄，因此向台南地院自訴林仲斌、陳能群等人。

林仲斌否認違法監聽，解釋當時只同意該名民間友人偽裝檳榔小販進入包廂，目的在掃視在場人士，而非取得在場人士對話內容，他也說明，KTV包廂不算是隱私場所，因此不受《通訊監察法》保護。

合議庭認為，KTV包廂屬於隱私空間，法律未授權警方或線民隨意進入蒐證，何況北海KTV大樓1樓至3樓設有15支監視器，甚至有監視器正對著吳岳輝等人所在的包廂，調閱監視器檔案即可比對進出人員，無須入包廂竊錄，認定林仲斌構成違法監聽罪。

合議庭指出，林仲斌雖為違法監聽一事表達歉意，但吳岳輝並不接受，雙方也沒達成和解，吳岳輝請求判處林1年徒刑，但合議庭認為太重了，判刑8月，緩刑2年，林仲斌對判決結果不做回應，至於是否上訴，將等收到判決後再研究。