除了指定場所外，室內口罩規定將於20日放寬，校園室內口罩規定則於3月6日起配合鬆綁，教育部允許各級學校依需求決定是否配戴口罩。台北市教育局訂出3原則建議各校依課程或情境決定是否要求學生配戴口罩，但務必尊重學生意願及做好親師溝通，不得強迫或懲處未依全校決議佩戴口罩的學生。

室內口罩規定明起鬆綁，不過教育部考量各級學校開學前歷經春節連續假期及寒假，開學後則接續迎來228連續假期，規畫開學後2至3週加強體溫監測、校園清潔消毒等防疫作業，改於3月6日起於各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班，實施室內空間原則「自主佩戴口罩」措施，各級學校健康中心、校車、幼兒園專用車、校園接駁車等處則「應戴口罩」。

台北市教育局副局長陳素慧說明，校園室內口罩規定鬆綁後，原則上由各校評估是否佩戴口罩。如遇家政等特殊課程，或校內出現確診個案、感冒人數多、國小低年級學生疫苗基礎劑施打不高等特殊情境，亦可自主決定是否佩戴以及佩戴口罩的時間。

為避免口罩配戴與否引起爭議，她呼籲，各校可依需求決定是否配戴口罩，但一定要做好親師溝通、尊重學生意願，亦不得強迫與懲處未依全校決議佩戴口罩的學生。