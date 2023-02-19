台北市某補習班施姓老師2021年9月間面試女大生淇淇（化名），他藉口對方遲到，要求對方照顧店貓，並到他的住處工作，淇淇不疑有他，如期赴約，但施男卻開始招待對方喝酒，接著毛手毛腳，不顧淇淇反抗，強吻、啃咬對方脖子，淇淇慌張逃離現場後報案。新北地院近期依強制猥褻罪，判處施男2年徒刑。

判決書指，施男在補習班負責招聘工讀生，淇淇原是要面試國中輔導老師，但施男卻藉口對方遲到，要求淇淇去做其他工作，不僅要輪流照顧店貓，還要到他板橋住處工作，淇淇隔日抵達後，施男先是招待對方喝酒、吃東西，接著開始毛手毛腳，淇淇試圖用手推開，施男仍強撲，強吻、啃咬淇淇脖子，所幸淇淇再度掙脫，才逃離狼爪。

施男到案後坦承有親吻淇淇脖子，留下記號，但否認有強制猥褻對方，他辯稱，淇淇同意來他家吃飯、喝酒，期間雙方有玩遊戲，有主動親吻和擁抱，淇淇也有幫他按摩，他沒有強迫或強壓對方。

不過，淇淇表示，施男有灌她酒，之後就開始對她毛手毛腳，把她撲倒在沙發上，雖然她有反抗，仍被施男強吻、啃咬脖子，脖子甚至出現3公分左右的咬痕，事後她有打給朋友反映，淇淇強調，「我沒有主動要跟施男吃飯喝酒，他都可以當我爸爸」，更沒有親施男。

合議庭依據證人、驗傷單等證據認為，淇淇所述應屬可信，施男為逞私慾，不尊重淇淇的性自主權，強制猥褻行為已嚴重侵害淇淇身心，且否認犯行，未與淇淇達成和解，也沒有表示歉意，參酌施男2006、2013年都有妨害性自主、違反性騷擾的前科紀錄，因此應有從重量刑必要，判處2年徒刑，全案可上訴。