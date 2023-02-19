國內雞蛋供不應求，即使蛋價飆上歷史新高仍有人買不到蛋，一名網友表示，今早到麥當勞買早餐，發現門口張貼一紙公告，稱所有含蛋的7個品項都無法販售，讓他瞬間爆氣，怒轟政府「不是視察說不缺蛋嗎？」貼文引發網友熱烈討論。

原PO今（19）日於PTT八卦版指出，今早9點多到麥當勞買早餐，發現門市的玻璃門上貼了一紙公告，稱銷售超出預期，因此含「蛋」的品項都不販售，包括吉士蛋堡、火腿蛋堡、豬肉蛋堡、無敵豬肉滿福堡加蛋、豬肉滿福堡加蛋、青蔬滿福堡和滿福堡等7產品，暫時無法供應。

有網友發現某間麥當勞早餐多達7個含蛋品像無法販售。（圖／翻攝自PTT）

原PO一看氣炸，怒轟政府「不是視察說不缺蛋？」 認為麥當勞對外說銷售熱烈只是藉口，「市區有哪間麥當勞生意不好的？」

貼文曝光，網友也炸鍋，「陳吉仲說台灣不缺蛋啦」、「最好是銷售超乎預期」、「一間麥當勞就能打臉陳吉仲」、「早上訂熊貓，早餐加蛋要25元了」、「陳吉仲會跟你說蛋需求量太高」、「完了，連麥當勞也買不到蛋」、「召喚鄭文燦」、「超市真的一盒蛋都買不到」。

對此，麥當勞表示，目前蛋供貨正常，個別門市因周末早餐蛋系列產品銷售超出預期，暫時無法供應，造成不見，請消費者見諒。