天王郭富城2017年與小22歲的大陸網紅方媛結婚，育有2個女兒，方媛經常在社群平台上分享與老公小孩的日常，而已經35歲的她身材與臉蛋都維持得非常好，日前她在抖音上傳一段以原相機拍攝的影片，分享自己的新髮型。

方媛近日在抖音分享她的新髮型，影片中可見她穿著一身黑，洋裝上身領口採襯衫V領設計搭配下身紗裙，看起來相當有氣質，且影片曝光後，許多網友留言稱讚她「太美了吧」、「真的好美，不愧是我偶像的夫人！」、「辣媽超美超有氣質的」，除此之外，也有網友表示，剪了新髮型後的方媛似乎已有些神似女星張柏芝與趙麗穎。

事實上，方媛春節期間曾在IG上曬出她身穿洋裝，抱著白兔在鏡頭前擺拍的照片，但照片曝光後，因為寬鬆的穿著加上腹部稍微隆起的模樣，讓許多網友紛紛直喊恭喜「感覺肚子好大了，要生個兔子男寶寶了」、「她好像懷孕了」、「用這個（兔子）擋住肚子不合適」。

對此，方媛僅回覆一位網友說她「又瘦了」的留言，解釋自己並沒有瘦，但也未否認懷孕的猜測，然而，郭富城先前受訪曾表示，不排除再有孩子，認為一切順其自然也不會強求，不過方媛近日在抖音發出的影片中可發現她的腹部相當平坦。