一名林姓男子前年與友人一同前往KTV歡唱，席間認識一名女子A，林男見A女喝到爛醉，便將其帶到旅館性侵内射，事隔3個月A女發覺自己懷孕，到醫院引產後經警方對比DNA，才得知遭到林男性侵，憤而報警究責。台北地院審結，依犯乘機性交罪，判林男有期徒刑3年2月。可上訴。

判決書指出，林男2021年11月間與友人一同前往北市一間KTV消費，因而結識同樣受邀的女子A，隔日凌晨A女醉到意識不清，林男見狀竟招呼計程車，將A女帶到飯店無套內射得逞。

直到2022年1月間，A女突然察覺自己懷孕，前往醫院進行引產手術，並報警處理，由警方將引產的胚胎送驗，才比對出DNA與林姓男子相符，隨即依法將林男移送台北地檢署，全案經由台北地檢署檢察官偵結起訴。

台北地院審理時，法官指出，林男已為成年人，卻為了滿足個人一時的慾望，未尊重A女性自主決定權，利用A女酒醉不醒人事，對A女乘機性交，導致A女懷孕，還需實施引產手術，造成其身心嚴重傷害；兼衡林男坦承犯罪，雖約定分期賠償A女200萬元，卻未按時給付賠償金等一切情狀，依乘機性交罪，判林男有期徒刑3年2月。可上訴。

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