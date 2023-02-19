@NoLayingUp @TronCarterNLU @ngschuNLU @DJPie @SportsSturm Tiger out drives Rory and JT. Am I crazy for thinking this is Tiger handing JT a tampon right after? pic.twitter.com/eevKsvDgXf — conrad steele (@cnrdstl) February 16, 2023

老虎伍茲（Tiger Woods）回歸PGA參加捷恩斯邀請賽，他在首輪對前球王湯瑪斯（Justin Thomas）開了一個小玩笑。湯瑪斯在首輪第9洞開球不順，伍茲過去和湯瑪斯並肩走著，把一個衛生棉條暗暗塞進湯瑪斯手裡，湯瑪斯當場一甩手扔掉了，這一小段互動都被攝影鏡頭捕捉下來。

伍茲在次輪結束後公開道歉，他說：「是的，這本來只是為了好玩，顯然並沒有達到效果，如果我冒犯了任何人，我非常抱歉，這並非我的本意，只是朋友之間的玩笑。」

湯瑪斯扔掉衛生棉條之後，伍茲靠近搭著他肩膀，兩人相視而笑，簡單說就是伍茲在揶揄他「開球像個娘們」。由於兩人交情很好，湯瑪斯毫不介意，但是美媒NBC球評班克斯（Cara Banks）批評說：「身為女人，我感覺被冒犯了，我很震驚看到最偉大的選手做出這種事。他竟然帶著女人的衛生用品走來走去，我不知道他是從哪兒拿到那個衛生棉條。」

伍茲的球迷在網路捍衛他們的偶像，有人寫道：「我是女人也覺得這個玩笑很有趣，我欣賞伍茲和湯瑪斯之間的友誼。」也有人諷刺道：「現在都什麼年代了，還以為衛生棉條是女人獨佔的？」

次輪打不好的伍茲差點被淘汰，結果在第3輪打出絕佳的67桿（-4），這是他兩年前車禍之後打出的單輪最佳成績。伍茲對此十分滿意，他的桿弟Joe LaCava表示伍茲看上去相當健康也毫無疲態，這是很好的現象。