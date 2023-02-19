行政院前發言人陳宗彥被控11年前曾經接受性招待，前晚閃辭發言人一職，外界眾說紛紜。對此，民進黨立委郭國文提出四點看法說明，以避免民眾認知被誤導；另外他也支持檢方重啟調查，進一步釐清真相，來向社會大眾報告，但請檢方儘速偵辦，以杜絕謠言四起，撕裂社會。

郭國文表示，有報導指控，陳因上酒店才被調至新聞處長，但根據他的了解，時任新聞處長鄭國忠因不熟悉和媒體互動的模式，一度有意離職，因此時任市長賴清德才提出和陳互調的解方，最後也達到穩定小內閣的作用。調離原因並非陳出沒不當場所，請外界勿捕風捉影，隨意報導不實消息。

其次，面對吃案的指控，南檢已經表示，當初陳宗彥涉嫌貪污犯罪一案，經過一年多的調查，因缺乏證據才結案，並非草草簽結，更無特權介入。

郭國文說，針對外界質疑調查掛線已久，他必須強調當時的時空背景為馬政府時期，司法大權掌握在國民黨政府手上，綠營地方官員在司法體系中並不吃香，何來左右司法的能力？

郭國文最後表示，若外界質疑陳宗彥案件，他也支持檢方重啟調查，進一步釐清真相，來向社會大眾報告，但請檢方儘速偵辦，以杜絕謠言四起，撕裂社會。

民進黨立委許智傑被問及陳宗彥的風波也說，黨主席賴清德明確表示：「誠實就是最好的上策！」陳宗彥也勇敢面對請辭職務，而且檢調也簽結，希望此事件趕快落幕，也希望在野黨不要做政治炒作。