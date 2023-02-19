中部上市櫃公司菁英聯誼會19日於台中烏日區清新溫泉飯店舉辦第 28、29 屆會長交接典禮，由第28屆會長顏德清（左）傳承給新任會長廖紫岑（右），副總統賴清德（中）出席見證。（潘虹恩攝）

中部上市櫃公司菁英聯誼會19日於台中烏日區清新溫泉飯店舉辦第 28、29 屆會長交接典禮，副總統賴清德出席見證，他表示，中菁會未來將面臨ESG及數位轉型2項挑戰，相信大家一起合作，能持續發揮台灣關鍵的力量，在世界的經濟版圖上占有一席之地，有機會成為「日不落國」。

賴清德說，台灣是個充滿奇蹟之島，有民主奇蹟和經濟奇蹟，台灣有大的、國際型的企業，也有許多隱形冠軍分布在各種領域中，在這樣的狀態下，如何在地緣政治的變化與全球智慧化時代來臨之中，持續占有一席之地，需要政府和大家共同合作。

賴清德指出，中菁會未來將面臨ESG及數位轉型2項挑戰，他非常希望和大家一起合作，在產業鏈重組的過程中，持續發揮台灣關鍵的力量，在世界的經濟版圖上占有一席之地，不僅立足台灣、行銷全世界，還要布局全球，讓每個地方都可以看到台灣經濟的實力，台灣絕對有機會和實力成為「日不落國」。

賴清德也表示，中菁會是1座政府和企業之間再好不過的橋梁，感謝中菁會成立，後續有多個企業聯誼會陸續產生，無論哪個會，除了成功、稱職扮演企業和政府橋梁外，也是互相學習、砥礪彼此前進的平台，對政府及國家社會的經濟發展來說，每個會員對台灣的貢獻都是無與倫比。