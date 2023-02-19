口罩令實施超過800天，中央疫情指揮中心日前宣布，20日開始除了指定室內場所如醫院、照護機構必須戴口罩外，其他室內外空間由民眾自主決定。不少場所陸續發佈公告，其中超商因屬於人潮密集地區，因此業者會要求店員繼續佩戴口罩。

從明天開始，消費者進入餐廳、超商可以不用戴口罩，全家表示，明起配合政府防疫措施規範，視消費者自身意願，不強制進店顧客進配戴口罩，考量便利商店為人潮眾多之室內場域，且會進行食物調理，店員仍會配戴口罩。7-11也表示，門市防疫措施配合政府防疫政策，為維護門市夥伴與消費者健康，建議門市夥伴於工作時配戴口罩。

萊爾富則說，將配合政府室內口罩令解禁政策，不論是消費者或門市人員均可自主決定是否配戴口罩；惟若有發燒等症狀者，則建議配戴口罩，以守護自己並保護他人的健康安全。

速食店龍頭麥當勞則回應，員工及歡樂送外送員，於執行各項工作期間仍維持全面配戴口罩。麥當勞將持續遵守並落實餐飲業防疫管理措施，共同維護顧客與員工的健康，以及安心的用餐品質。