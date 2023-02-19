因擔憂喪失議會優勢，傳出國民黨中央考慮在初選中納入「大局條款」，如此一來目前「無業」的國民黨台北市前議員羅智強將成為得利者，不過羅表態反對「大局條款」的同時，卻也說「『大局條款』的考量，不能說完全沒有道理」。

羅智強今（19）日在臉書表示，對於決定參選北市大安區立委的他，「大局條款」可以排除現任議員，對他來說等同於減少競爭對手，可說是一位得利者，且相關考量不能說完全沒有道理，確實也有選民曾告知，選擇支持他的理由正是不會影響到北市議會的席次。

不過表態反對「大局條款」的羅智強直言，該條款或許有相關考量的出發點，卻對國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱、徐弘庭及鍾沛君等，已表態參選立委的市議員不公平。

羅智強提到，若選民不能接受議會席次減少，這些參選的現任市議員自然就無法得到認同；若選民認為「最強的候選人」才重要，那也是選民做出的選擇，「我對我自己在大安區的選舉有信心，我需要的只有公平。在公平的基礎上各自努力，然後就交給大安區的選民去選擇判斷。」