洪維甯的作品「輪迴轉生」。（高市教育局提供／袁庭堯高雄傳真）

「沒得獎的作品展」讓孩子們學到、創作不只是為了比賽，用心的畫作還是會被看見。。（高市教育局提供／袁庭堯高雄傳真）

壽山國中與鹽埕區知名網美店「左咖啡」合作、舉辦《遺珠故事》詩畫展，鼓舞美展落選的學生「創作不只是為了比賽」，學生搭配文案吐露創作心路歷程，圖文並茂的展出方式搭配咖啡飄香，感動不少顧客。

​校長林宜家表示，某日學校同仁在搜尋早午餐店的時候，看見店家在臉書上推銷店內的一面牆，廣邀藝術家去佈置，因此與「左咖啡」結下辦展的緣分。老闆知道學生要來辦展，不只免費出借場地，還自掏腰包提供吊鉤與展燈，讓學生作品更顯優美，真正用行動支持孩子的藝術創作。

實際探訪該店，發現用餐的顧客非常多，畫作就掛在背景牆上，顧客品嚐咖啡同時，目光不時飄向學生的作品，充分達到藝術結合生活的功效。

林宜家說，此次還特地邀請全國優秀詩人獎得主鄭智仁博士，指導學生把畫的意境都寫成詩，文字搭配作品，更能讓觀眾了解學生的創作心境及理念，別有一番風味。

​學生洪維甯的參展作品「輪迴轉生」，畫面中有著「輪迴區、歸來巷」字樣的門牌，看來陰森詭異，還有一隻亮黃色蝴蝶攀附在信箱上。她用文字解釋，這是對逝去親人的思念，希望藉由信仰、讓家人再次聚首，黃色蝴蝶象徵顯眼的記號，守候家人的溫柔，

學生郭羽嫣的圖畫充滿童趣，學生劉捷安則擅長畫出溫馨豐盈的畫面，兩人各有多幅作品在美展中鎩羽而歸，原本以為畫作只能孤芳自賞，沒想到成為咖啡店裡優雅別緻的風景。

​指導老師李佳恂表示，為了準備美展比賽，學生每年幾乎都從五月份就開始著手繪畫，直到九月送件，每天都為了作品反覆修改，用了很多心思。每次公布成績，總是看見沒得名的孩子們很失落，校方突發奇想、舉辦「沒得獎的作品展」，讓孩子們知道，創作不只是為了比賽，用心的畫作還是會被看見。

​《遺珠故事》詩畫展將配合連假展到28日，撤展後校方會改為線上分享的形式繼續展出，讓更多人看見孩子們的創作能量。