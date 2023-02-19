前日本桌球女王福原愛之前因爆出雙重不倫風波，而使原本美好的愛家形象全幻滅，近期雖積極拚復出，但卻不被外界看好，去年8月她還遭到「橫濱男」的前妻提告，雖事後她發聲明表示對方已在11月撤告，並強調日媒的報導全都不是事實，但後來又發現她的道歉聲明經過不斷修改後隱藏，之後又設為公開，讓網友們摸不著頭緒，沒想到近日她有被網友發現將該道歉聲明再次隱藏，再度讓眾人傻眼。

福原愛去年8月被橫濱男的前妻告上法院後，對方曾一度求償240萬台幣，但沒想到最後竟大逆轉，橫濱男的前妻不僅撤告，福原愛還對外聲明宣稱是「誤會」一場，指稱日本媒體的報導並非事實，並列出3點和解內容，包含「和橫濱男的關係不屬於出軌」、「知道橫濱男已婚後，沒有要與原告爭奪的意圖」、「福原愛的行為不能算是不當介入他人婚姻」等，讓外界霧裡看花。

豈料，本月5日福原愛又突然向橫濱男的前妻發文道歉，承認聲明裡所提及的「原告並未完全了解事實」、「不存在破壞原告婚姻」的表述，與日文和解書有一部分存在差異，對女方造成困擾，特此公開道歉，但因為內容不斷編輯、更改又一下設定為公開、一下又改為私人觀看，最後又公開，讓大眾相當疑惑。但沒想到聲明發出一陣子後，近日福原愛又被網友發現她又將該道歉聲明隱藏，就連個人微博及工作是帳號都不見道歉聲明，讓網友再度傻眼。

不過，有人認為福原愛是因為發布聲明後遭到不少酸民攻擊，留言中有太多難聽的字眼才會再度隱藏，意外引起熱議。另一方面，近日也有消息傳出她將與艾薇兒（Avril Lavigne）、戚薇、徐懷鈺等多位女星一同登上大陸綜藝《乘風破浪的姐姐》第四季藉此翻轉名聲，卻同樣不被網友埋單。