美媒18日引述美國官員指出，華府近期看到中國大陸援助俄羅斯軍隊的「不安趨勢」，有跡象顯示，北京正在考慮悄悄提供俄軍「致命」武器，另外也可能提供非致命性軍事援助。

美國情報顯示，中國大陸可能正在考慮提供俄軍致命性軍援。

俄羅斯入侵烏克蘭即將屆滿1周年，俄軍有可能在春天發動新一波攻勢，美國有線電視新聞網（CNN）、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）皆引述熟悉情報的美國官員指出，華府近期在中國支持俄軍方面看到「令人不安」的趨勢，有跡象顯示，北京希望在不被發現的情況下「慢慢接近紅線」，悄悄提供俄羅斯「致命軍事協助」。

除了致命軍援，國家廣播公司新聞網也引述官員指出，美國相信中國可能提供俄羅斯「非致命」軍事協助，以在烏克蘭戰爭中使用，這些非致命軍事協助可能包含軍服、防彈衣等俄軍展開春季進攻時所需的裝備。

報導指出，自從俄羅斯去（2022）年2月入侵烏克蘭以來，美國不斷警告中國大陸不要給予俄軍實際支持，北京也似乎遵守底線，未出售致命武器給俄羅斯，僅在資訊戰方面給予協助，包括附和莫斯科的假訊息、錯誤藉口等，不過官員認為，北京接下來可能提供的協助將更為實在。

匿名官員透露：「我們明確表達了對致命援助的擔憂，我們還沒看到他們越線，但我們不認為他們排除這個可能性。」官員表示，近期跡象顯示，北京可能提供俄軍更實在的支持。

美國官員們拒絕透露實際的情報內容，不過華府對此已經擔憂到，過去幾天已在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上向盟友們分享這份情報。

針對報導，白宮國家安全會議（National Security Council ）拒絕評論。

文章來源：US warns allies at Munich that China may increase support for Russia
文章來源：U.S. officials believe China may be providing Russia nonlethal military assistance in Ukraine war
俄空軍爆還有8成戰力！傳軍機集結烏邊境 基輔回應了
普丁錯了！美軍事首長：俄軍3大方面都戰敗
俄軍爆火力「大降75％」愈來愈弱 戰場怪象疑有新目標

#美國 #中國大陸 #致命性 #援助 #軍事援助