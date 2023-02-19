美媒18日引述美國官員指出，華府近期看到中國大陸援助俄羅斯軍隊的「不安趨勢」，有跡象顯示，北京正在考慮悄悄提供俄軍「致命」武器，另外也可能提供非致命性軍事援助。

美國情報顯示，中國大陸可能正在考慮提供俄軍致命性軍援。

俄羅斯入侵烏克蘭即將屆滿1周年，俄軍有可能在春天發動新一波攻勢，美國有線電視新聞網（CNN）、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）皆引述熟悉情報的美國官員指出，華府近期在中國支持俄軍方面看到「令人不安」的趨勢，有跡象顯示，北京希望在不被發現的情況下「慢慢接近紅線」，悄悄提供俄羅斯「致命軍事協助」。

除了致命軍援，國家廣播公司新聞網也引述官員指出，美國相信中國可能提供俄羅斯「非致命」軍事協助，以在烏克蘭戰爭中使用，這些非致命軍事協助可能包含軍服、防彈衣等俄軍展開春季進攻時所需的裝備。

報導指出，自從俄羅斯去（2022）年2月入侵烏克蘭以來，美國不斷警告中國大陸不要給予俄軍實際支持，北京也似乎遵守底線，未出售致命武器給俄羅斯，僅在資訊戰方面給予協助，包括附和莫斯科的假訊息、錯誤藉口等，不過官員認為，北京接下來可能提供的協助將更為實在。

匿名官員透露：「我們明確表達了對致命援助的擔憂，我們還沒看到他們越線，但我們不認為他們排除這個可能性。」官員表示，近期跡象顯示，北京可能提供俄軍更實在的支持。

美國官員們拒絕透露實際的情報內容，不過華府對此已經擔憂到，過去幾天已在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上向盟友們分享這份情報。

針對報導，白宮國家安全會議（National Security Council ）拒絕評論。