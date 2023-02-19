藝人曾莞婷擁有亮眼外貌和火辣身材，參與演出本土劇多年，累積大票死忠粉絲，因此有「本土劇女神」的封號，近來跨足商業領域也有亮眼成績。今(19)日她在臉書曬出一張辣照笑喊，「這張照片犯罪了吧！」原來是經紀人偷拍她睡覺的樣子，許多網友都讚經紀人「做得好」

曾莞婷在臉書分享一張自己睡著的模樣，只見她穿著蕾絲睡衣，露出一雙白皙修長的雙腿，睡褲更是短到屁股都快露出來，引人遐想。這張大尺度辣照，連她自己看了也忍不住笑說：「這張照片犯罪了吧。」，並爆料這是經紀人拍下的：「不可能有經紀人趁藝人工作空檔休息時間還偷拍睡覺照，也不幫忙蓋個被子。」還留言要大家想辦法，「該怎麼處置她？」

這張辣照釣出許多圈內好友留言，張文綺笑說：「連睡覺都這麼迷人」、陶晶瑩：「抓起來」、唐玲開玩笑：「這經紀人要抓起來烤問一下」，許多網友也紛紛表示，「這引人犯罪的床照」、「經紀人做的好」、「這次是代言床墊？還是睡衣？還是女神呢？」、「該罰該罰~罰多發幾張生活照才對」

曾莞婷除了在戲劇本行表現亮眼外，懂得投資理財的她，目前坐擁4棟房產，不過在感情方面，她依舊保持單身，原因是跟算命有關，她表示算命都說自己旺夫，這就是一直不結婚的原因，因為不想要旺夫只想要旺自己，「想過什麼生活可以自己決定，門再豪華也不比外面的世界遼闊，被關在裡面出不去還不如選個好門，要開鎖的時候不會壞掉就好。」