音樂會大合照。（新視紀整合行銷提供）

台語金曲歌王許富凱13日悲慟證實父親病逝，他隨即趕回老家處理父親後事，今（19日）許爸頭七，萬分敬業的許富凱仍出席既定工作行程、強忍父逝之痛為「臺語百年歌曲音樂會」演出，一連獻唱〈含淚跳恰恰〉等歌，他再次感謝大家的關心，這段時間有好好照顧自己，並表示能與前輩們同台演出，很幸運也很幸福，自己也可以從中學習、獲益良多，全場觀眾報以熱烈掌聲為他加油打氣。

臺語百年歌曲音樂會18、19日在桃園展演中心舉行，跨世代歌手聯袂演唱，2天卡司包括紀露霞、西卿、劉福助、文香、亦帆、朱海君、陳明章、董事長樂團、朱頭皮、許富凱、草屯囝仔、曹雅雯等，並以「四月望雨、思鄉情綿、臺灣愛拚、新臺語歌運動、臺語歌新世代」5大時期呈現臺語歌曲演變，吸引各年齡層樂迷前往觀賞。許富凱感性表示傳承台語歌謠已是他的使命，未來一定會繼續唱下去，希望可以號召更多年輕朋友來聽台語歌。此外，他也分享與文香阿姨很投緣，對方私下要他叫她「姐姐」，還笑稱許富凱是她的小狼狗，互動逗趣。

董事長樂團與朱頭皮合唱。（新視紀整合行銷提供）

70歲的西卿日前跟著白沙屯媽祖繞境走了5天，音樂會上演唱〈苦海女神龍〉等布袋戲招牌歌曲。董事長樂團與朱頭皮合唱伍佰的〈樹枝孤鳥〉，呈現台式搖滾精神，朱頭皮特別感謝董事長樂團邀約，很榮幸這次能與前輩、平輩、晚輩合作，並且透露自己已報名本屆金曲獎，希望可以入圍得獎，就有機會公開感謝工作夥伴或多賣幾張實體專輯。

紀露霞為臺語百年歌曲音樂會開唱。（新視紀整合行銷提供）

金曲最佳方言男演唱人陳明章接連送上〈流浪到淡水〉、〈港都夜雨〉、〈燒肉粽〉等歌，台語歌后朱海君與亦帆分別演唱江蕙、黃乙玲2大台語天后的經典歌，包括〈你著忍耐〉、〈惜別的海岸〉等歌，國寶歌后紀露霞也送上〈望你早歸〉等曲子。草屯囝仔帶Band演出，並與曹雅雯合唱〈酒命怪貓〉，成員阿倉日前剛拍完電影《粽邪3》，樞育則正為客串的電影做歌曲，對於此次受邀他們開心表示：「很榮幸參與音樂會，尤其是這些前輩都是能讓我們學到很多的導師級『賢拜』！其實滿緊張的，因為看到名單每個都比我們會唱，希望不要破音或走音。」