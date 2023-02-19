睽違811天，中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞證實，本土疫情穩定，明天口罩令將正式鬆綁！（2月20日）開始，室內除了醫療照護機構、公共運輸系統外仍要配戴外，其餘不必配戴口罩，至於各級學校與托嬰中心等，羅一鈞表示，第一波觀察期只要持續穩定，校園則於3月6日正式上路。

COVID-19今天新增1萬5747例本土病例，境外移入130例，另外死亡個案有68例(其中1例為境外移入個案)。指揮中心表示，今日新增的病例數較上周日(1萬6902)少1155例，減少約6.8%。

台灣自2020年12月1日起，全面實施防疫秋冬專案，針對室內八大類場所全面要求強制戴口罩，室內口罩令迄今維持超過800個日子。

指揮中心指揮官王必勝兩周前宣布，「如疫情穩定，2月20日實施室內戴口罩放寛通案性規定」，管制強度分成3大類：分為「指定場所」一定要配戴口罩，包括醫療照護機構如醫院、診所等，以及搭乘大眾運輸系統如捷運、雙鐵。指定場所不戴口罩也開放例外情形可「脫罩」，包括飲食、拍照、不適合或無法戴口罩之檢查、治療或活動。

其次為「特殊情境」，有發燒症狀、家中有5歲以下幼兒、免疫低下者、人潮聚集處，年長者未施打3劑完整疫苗等，建議要配戴。最後則是「其餘場所」，由民眾自主決定。

至於校園，包括各級學校、幼兒園、課照中心、補智班、托嬰中心等，自3月6日實施校園及托育場所室內口罩才放寬。

由於本土疫情持續降溫，羅一鈞表示，明起室內口罩禁令正式鬆綁，他表示，3月6日是第一波觀察期，這段時間會觀察疫情變化，目前研判群體免疫力足夠、本土尚未偵測到新興變異株，國際上流行的新的變異株威脅有限，疫情在可控範圍內，加上醫療量能也充足，因此如期實施。

由於公衛專家憂心解禁後會造成疫情反彈，他也指出，口罩鬆綁後，還會有228假期，屆時可能確診數會有一波上升，因此校園才會延後實施。

羅一鈞強調，死亡是落後指標，仍要觀察長期趨勢，目前台灣累計致死率為0.17%，低於日本的0.22％，以及全世界平均1%，他強調，還是遠低於全球，未來每周四都會公布國內個案致死率。

另有專家建議，口罩鬆綁應分區實施，例如六都疫情較嚴峻區域延後實施，羅一鈞表示，疫情穩定後防疫措施要逐漸鬆綁，民眾生活才能越來越正常，室內口罩應該要全國一制，考量民眾有出差、出遊需求，且很多上班族都是跨縣市生活圈，不可能分區來實施，對於店家等會產生困擾，也會導致一國多制。