由新竹市政府推出的《新竹生活》雙月刊2月號即日起推出，此期封面主題「美力新竹：看見溫柔的力量」，呼應即將到來的3月8日婦女節，此外也要帶領讀者看見修復完成的「新竹公會堂」，更能搶先一窺即將於明年開幕的「國立清華大學文物館」建築之美。

市長高虹安表示，新竹人才濟濟，此期新竹生活分別從設計、作曲、科技藝術、社會企業與視覺藝術領域，發掘優秀的各領域在地女性工作者，如李君慈、蘇凡凌、吳淑敏、廖健妤與徐夢涵等，期待透過報導，打破職業性別刻板印象，並鼓勵每個市民朋友勇敢追逐夢想。

另，此次也挖掘許多在地店家，包含於新竹東門市場3樓開設的選品店「仙宮」及推廣花藝、手工藝創作的「十號花廊」。前者透過社區營造計畫，以充滿創意的方式，結合在地特色食物如水潤餅、「蜂蜜大王」飲品，推出具話題性的各式聯名商品；後者由多位對於花藝充滿熱忱的夥伴集結而成，持續與大眾分享花藝為生活帶來的美好。

文化局代理局長李欣耀指出，這期刊物還要帶領讀者看見修復完成的「新竹公會堂」，也能搶先一窺即將於明年開幕的「國立清華大學文物館」建築之美。

上述兩個館舍，前者是興建超過百年的歷史建築，以推廣北台灣生活美學、社區營造工作為主要任務；後者為知名建築師黃聲遠設計的空間，以陳列清華大學教授楊儒賓、方聖平伉儷的捐贈文物為主軸，都將為新竹注入活水，讓新竹的文化更加精采、繽紛。

文化局指出，《新竹生活》雙月刊總共發行5000本，民眾可以在新竹市各藝文場館、市政府、文化局、圖書館群、新竹車站、主要飯店及台北、桃園、新竹、台中4處高鐵站等90餘處免費取得《新竹生活》。另也歡迎民眾利用手機平板電腦瀏覽月刊電子書，享受即時的閱讀體驗。