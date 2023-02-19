桃園市中壢區一名34歲陳姓男子日前急忙跑進普仁派出所求助，因發現即將臨盆的妻子有出血症狀，狀況非常緊急，無法等待救護車抵達，雖已搭計程車趕赴醫院，但車況壅塞，只好請警方設法幫忙，員警當下立即駕車鳴警報器協助開道，約5分鐘順利協助送往宏其婦幼醫院就醫，順利生產母子均安。

中壢警分局指出，陳男15日神情慌張跑進派出所內，向警方表示因妻子即將臨盆，卻有出血狀況，十分緊急，因為等不及救護車前往，已經自行搭乘計程車趕往醫院，但適逢上班時段道路壅塞，為保護妻子及腹中嬰兒安全，希望警方能協助開道就醫。

普仁派出所員警陳品逢、吳育如見情況急迫，於開道前，請陳男提醒計程車司機注意開車安全後，立即開啟警鳴器一路擔任前導車，協助開道就醫，使原本可能至少20分鐘的車程，僅用5分鐘就順利將孕婦送至宏其婦幼醫院就醫，陳男非常感謝警方幫忙，使妻子及時就醫，順利生產母子均安。

中壢警方表示，時常有民眾前來請求協助，警方也會本著為民服務精神提供協助，警車開道具有一定危險性，遇急迫緊急事故，皆不吝伸援。呼籲民眾若有緊急就醫情形，建議優先通知救護車前來救護，在第一時間具有專業救護人員及救護器材，能給予較佳的醫療協助，較可避免傷勢擴大。