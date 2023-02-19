后里泰安櫻花季開跑！首日即吸引近萬人潮湧入，19日遊客更摩肩接踵前往賞櫻。（陳世宗攝）

后里泰安櫻花季開跑！首日即吸引近萬人潮湧入，19日遊客更摩肩接踵而至！警方雖實施交通管制，還是有遊覽車誤入道路狹窄的福興路致進退維谷，幸泰安派出所員警協助指揮遊覽車才順利離場。警方呼籲，民眾到泰安賞櫻最好搭乘火車到新泰安火車站下車步行前往，可免塞車之苦。

泰安派出所長張智賢說，泰安櫻花季從2月18日到2月28日，派出所周邊種植約200多株重瓣的八重櫻目前正盛開，櫻花季首日即吸引逾8000人到場賞櫻，19日遊客更多，雖然交通秩序還算不錯，但仍有遊覽車不小心開進道路狹窄的福興路進退不得。

附近民眾指出，泰安派出所櫻花盛開許多遊客慕名來賞櫻，還有民眾專程穿著日式浴衣到櫻花樹下拍照感受日式風情，或順遊附近落羽松秘境；現場人潮洶湧加上攤商很多。泰安社區內道路狹小，雖許多遊客將車子停在大安溪堤防或私人付費停車場，但假日交通仍然壅塞。

2023年泰安櫻花季活動，預期花況將持續至3月初，警方特延長實施交通管制至3月5日共16天。為讓賞花民眾能有更美好賞花環境，警方於賞花周遭實施交通疏導管制措施。行人徒步區至3月5日止，假日8時至17時福興路及安眉路段管制汽、機車進入。

警方強調，櫻花季期間，仍彈性開放管制區內民眾及東勢區明正里居民車輛得進入，但應依管制行駛路線行駛。管制期間泰安派出所內停車場，僅提供活動工作、服勤人員及管制區內民眾停車，不提供賞櫻民眾停放。后里區長賴同一呼籲，民眾到泰安賞櫻最好搭乘火車或騎乘iBike到場更方便。