美國聯邦眾議員康納於19日到23日率團來台訪問，國民黨立委江啟臣認為，這次訪團會受到矚目，主要是因成員是新一屆的眾議院剛成立的第一個訪團，其中有幾位議員是中國事務特別委員會的成員，因此格外受到重視，而訪問團第一個拜訪是台積電，凸顯他們最關心仍是台美供應鏈安全問題。
江啟臣表示，去年疫情逐漸解封之後，各國交流都恢復正常，包括國會外交，去年就有不少國會議員團來台拜訪立法院，他也率團拜訪美國、東南亞和英國，這是很正常的國會交流。
江啟臣指出，此次訪團會受到矚目，主要是因成員是新一屆的眾議院剛成立的第一個訪團，其中有幾位議員是中國事務特別委員會的成員，雖然不是用該委員會名義來訪，但因為是成員因此格外受到重視。
江啟臣認為，這一次的訪問第一個拜訪的地方是台積電，凸顯他們最關心的還是台美供應鏈的安全問題，此次他和黨團並沒有收到相關的邀請，至於原因是什麼並不清楚，但希望如果他們有來立法院，可以和各黨團來通知，讓他們充分來表達各界的民意和意見。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。