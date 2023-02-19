透過O-RAN聯盟的O-RAN認證和徽章頒發計畫，和碩已取得E2E系統整合徽章，證明其O-RAN中央單元和分散式單元(O-CU/O-DU)已順利通過該聯盟待測物(DUT)小組依據O-RAN E2E測試規格執行的E2E整合評估。包含耀睿科技在內的多家OTIC皆可提供開放公正的協作環境，確保O-RAN產品和解決方案測試的一致性和品質，並頒發O-RAN徽章給通過認證的業者。
耀睿董事長張玉斌表，耀睿OTIC與安全實驗室是2022年頒發的O-RAN聯盟符合性證書的首批實驗室之一。得益於是德解決方案，耀睿向和碩頒發了首個O-RAN E2E系統整合徽章，從而為Open RAN產業奠定另一個關鍵里程碑。
是德無線裝置測試事業群副總裁暨總經理Peng Cao表示，和碩與耀睿開放式測試與整合中心密切合作，使用是德的UeSIM和CoreSIM解決方案進行評估，因而獲頒全球第一個O-RAN端對端系統整合徽章。這項全球計畫締造的里程碑，將推動5G O-RAN E2E基地台的認證流程。
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