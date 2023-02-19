2月18日適逢補班日，1名網友在臉書PO文，「比補班更厭世的是龜速車擋在前面讓你氣PUPU」。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

2月18日適逢補班日，1名網友在臉書PO文，「比補班更厭世的是龜速車擋在前面讓你氣PUPU」，他指出雪山隧道裡1輛白色休旅車，前方完全沒車，後面真的被那輛車堵到天荒地老；國道公路警局第九隊頭城分隊表示，該車輛依法處3000元至6000元罰鍰，亦為科技執法上路首張最低速限的罰單。

有網友在臉書PO文，「比補班補課更厭世的是龜速車擋在前面讓你氣PUPU」，他指出隧道裡就那兩個車道，前面完全沒車，到底為什麼不能跟上車流，後面被那輛白色車堵到天荒地老，還笑說，「不囉嗦！還是只能代替月亮處罰你了」，PO文者強調，雪隧不當龜速車，跟上車流保持安全車距。

網友們紛紛留言，「45！要不要騎機車啊」、「補班時看到最激勵的貼文了」、「開這麼慢，怎麼不回家睡覺」、「每次進雪隧前都像在抽獎，左邊？右邊」，還有人直言，「每天雪隧取締龜速車嗎？我住宜蘭常往返台北，幾乎都會遇到路隊長，他們真的罰不怕嗎？還是開單舉發比例很低」。

國道公路警察局也分享該PO文，並在下方回應網友，「隧道裡有科技執法，會自動取締，這件是目前最低的一件，所以拿來宣導，也希望大家能幫忙宣導親朋好友，正確的速度才能讓大家行車順暢。」

國九隊頭城分隊長王呈礼表示，此案件是在18日凌晨0時許，經過科技儀器採證舉發，該車的速率是45，確實是低於雪隧規定最低速限以下，根據道路交通管理處罰條例第33條，慢速車會處3000元至6000元以下罰緩。

他進一步指出，車流量與罰單件數是成正比的，近期平均量每月約有20餘件未依規定最低速限內行駛的案件，該案件亦為科技執法上路以來，最低速限的罰單；提醒用路人在規定速限內行駛，特別是不要低於最低速限，否則將造成車流回堵雍塞的狀況。