南韓已故女星雪莉（本名/崔真理）2009年以女團f(x)成員身分出道，2015年宣布退團後轉往電視劇及電影圈，未料在2019年推出首張個人單曲《Goblin》後4個月，被經紀人發現於家中身亡，享年25歲。而雪莉生前最受關注的戀情，是與相差14歲的饒舌歌手崔子（Choiza）交往，如今她已離開4年，崔子也宣布即將結婚。

42歲的崔子17日於IG拋下震撼彈，宣布將在今年7月結婚，而未婚妻是已交往3年的女友，他在文中寫道：「原以為習慣一個人後，會繼續這樣下去，沒想到遇到了阻擋我流浪的人。」崔子表示，未婚妻是透過熟人介紹的，「在一起時會帶給我自在又安定的感覺，因此決定攜手組織家庭，也希望大家多多支持我們全新的開始。」

貼文曝光後，不少南韓圈內好友為崔子送上祝福，「恭喜兄弟！」、「非常羨慕你，恭喜」，但也有無法放下雪莉的網友在下方留言攻擊，因為當初雪莉曾不顧家人和粉絲堅持與他交往，認為崔子必須為女方的離開負責任。此外，崔子也在雪莉當時離開後發文哀悼，「我們分享了彼此人生中最美好的時光，我會將我們的回憶珍藏，直到閉上眼睛為止」，讓粉絲感到心疼且不捨。