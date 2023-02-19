桃園市議長邱奕勝的姪子邱繼泰，17日才宣布參選桃園市第6選區（八德、大溪、復興及中壢12里）立委，要爭取國民黨提名，19日卻遭爆料2016年時曾酒駕，且酒測值高達每公升0.76毫克。邱繼泰證實學生時代曾2次酒駕，鄭重向社會大眾道歉，強調酒後駕車就是不對，無從為自己的錯誤行為辯駁，但參選就是秉持「承擔」精神，包括承擔自己所作所為，若有機會進入國會，承諾會終身擔任酒駕防制宣導義務工作者，並戮力推動酒駕防治的法案。

資深媒體人黃揚明今指出，曾在去年桃園市長選戰期間擔任張善政競選團隊青年發言人的30歲邱繼泰，17日才舉行記者會正式宣布將爭取國民黨提名參選桃園第6選區立委，以「青力代表」自居、將「新泰度」帶入「新國會」為訴求，但邱繼泰23歲時卻被查獲酒駕，被桃園地院判刑4個月，可易科罰金12萬元。

黃揚明說，想從政的人若有些黑歷史，必須在參選前就自行揭露，很多不堪回首的往事若被爆料，只會更不堪，邱繼泰想挑戰的立委選區正好是他的家鄉，身為選民，不認同一位有酒駕紀錄的人在隱瞞相關事實前提下就參選，喊話邱繼泰接下這一記直球，好好說明自己曾經的酒駕經歷。

邱繼泰先向社會大眾，還有所有支持自己的市民朋友表達深深的歉意，邱繼泰表示，酒後駕車就是不對，不對就是不對，無從為自己的錯誤行為辯駁，也自爆在學生時代曾有2次酒駕記錄，包括黃揚明揭露的這一件，他謝謝黃揚明先生給他機會向社會大眾說明及致歉，「在此向社會大眾致上最深摯的歉意！」

邱繼泰強調，年輕氣盛、年少無知都不是藉口，無時無刻痛定思痛，近年投入地方事務、傾聽民意，也告誡周遭的朋友自己的親身經歷，更深刻地體會到鄉親對於酒駕的深惡痛絕，每每看到因酒駕造成的各種傷害，自己更是深感羞愧、懊悔不已。

邱繼泰表示，決定出馬參選公職就是秉持「承擔」的精神，「承擔」也包括承擔所有過去自己的所作所為，以及外界的所有褒貶。對於酒駕肇事的過往，邱繼泰表示自己不會迴避、不會辯解，只會花更多時間研究酒駕防制，如果有機會進入國會服務，承諾會擔任終身酒駕防制宣導義務工作者，戮力推動酒駕防治的法案，杜絕酒駕的悲劇再次上演。