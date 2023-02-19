美國務卿布林肯稍早與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會面，是自氣球事件以來雙方的最高層級接觸。淡江大學戰略研究所教授王高成今日表示，美方擊落氣球是基於國內政治角力，美中並非不再對話，而王毅願意見布林肯，也是中方態度的調整，確實讓氣球事件的效應降低，算是「止血」了。

王高成受訪時指出，從美方事後發布新聞稿來看，他們也了解到這是「誤闖」事件，但是基於國內政治角力，拜登政府必須有強硬回應。我們看到，拜登在事後說氣球事件不會影響到中美關係，且布林肯雖延遲訪問中方時間，但表示會再找適當時間去，並非不再對話。

美方在擊落中方偵察氣球後，中方雖認為白宮「過度反應」，還有強硬的言詞反應，但王高成觀察指出，中方看來也希望雙方對此事「有所節制」，並多次強調讓事件走向冷靜、專業的處理。「所以王毅願意見布林肯，也是中方態度的調整」，他認為，布王會確實讓氣球事件的效應降低，算是「止血」了。

外傳白宮將與外交部長吳釗燮和國安會秘書長顧立雄在美國舉行國安對話，且此時美國眾議員肯納（Ro Khanna）等人正在台灣訪問，王高成直言，中國大陸一向反對美台發展官方關係，上述動作對美中關係會有一定程度影響，但美眾議員訪台已成常態性；而美台國安高層會面雖然敏感，但2021年已舉行過一次。他表示，中方一定會表示抗議，但美方不會停止相關接觸，這是雙方各自表態常態化的作為。

美台關係升溫是否會影響到兩岸關係？王高成分析，當前大陸對台採取「軍經政分離」作法。例如，在經貿方面，此次國民黨副主席夏立言訪問大陸，北京便多次提及加快兩岸民間交流。而對於美台官方接觸、美議員訪台等，大陸還是會採取常態性的軍事施壓來表態，如軍機艦越過海峽中線、對台壓迫巡弋等。

美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）日前傳出有意在4月分率跨黨派訪團來台，甚至透露美眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）可能規畫在今年稍晚或明年訪台。王高成補充說，麥卡錫作為美共和黨議員的領袖，來台表達共和黨對台灣的支持，也向大陸抗議並表示不同的意見，「可能性不小」。