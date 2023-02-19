有知情人士透露，國民黨在2024立委選舉提名可能會採用「現任優先」，被認為是箭指台北市議員徐巧芯。對此，媒體人朱凱翔今（19）日公布一份北市第七選區（松山、信義）最新的國民黨內參民調，在該份民調中，徐巧芯的支持度皆為領先，有網友感嘆，國民黨「最愛把一手好牌搞爛」。

朱凱翔今透過其臉書粉專「不演了新聞台」發文公布民調，他指出，若是在「黨內互比」的情況下，有37.5%民眾支持徐巧芯參選立委，現任立委費鴻泰的支持度則為27.1%。

而民進黨如果派出現任北市議員許淑華對戰徐巧芯的話，徐將以46.2%支持度勝過許的34.8%；國民黨如果是由費鴻泰出馬對戰許淑華，費的支持度為41.4%，許則上升至35.7%。

對此，許多網友在朱凱翔該篇貼文底下留言，他們的意見包括，「費鴻泰與許淑華的差距很小，幾乎在誤差範圍，很危險的。」「我覺得趙少康的提議很好呀，資深的放不分區，有這麼難嗎？」「國民黨最愛把一手好牌搞爛，反正又不是第一次。」「國民黨最大的對手，其實是自己。」