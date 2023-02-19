《捍衛任務4》加入新卡司澤山璃奈。（車庫提供）

基努李維在《捍衛任務4》再度飾演身懷絕技的「殺神」約翰維克，19日公開的新花絮影片中，基努李維表示：「我大概受訓了12周，片中展現的是全新境界的動作。」這次他也大秀雙節棍，對他來說極具挑戰，基努李維在拍攝過程中，對自我要求相當高，因求好心切，忍不住對自己大呼：「FUCK！」

《捍衛任務4》延續《捍衛任務》系列的酷帥風格，不管是飛車，新武器，柔術，都全面提升到全新境界，基努李維在電影中大顯身手，許多超極限動作場面，甚至讓他滿意地笑說：「我們會不會做得太超過了！」特技指導史考特羅傑斯也讚許：「大家都知道基努李維親自下海演出《捍衛任務》系列中的特技，基努李維敬業的態度和他的才華，不管是用槍方式、如何填彈，都十分引人注目。」

其中一場在巴黎凱旋門前開車的動作戲碼，車門和擋風玻璃都被拆了，基努李維得一邊180度迴轉，然後一邊開槍，還得進行填彈動作，相當帥氣，就是要把「約翰維克」操到極限，同片卡司澤山璃奈也解釋說：「我們讓動作場面看起來很輕鬆，但其實沒有。」電影3月22日在台上映。