為積極行銷鳳梨釋迦，開拓銷售管道，並感謝原住民族委員會支持台東各項原住民業務推動，縣長饒慶鈴18日特別拜會原民會主任委員夷將．拔路兒（Icyang Parod），並贈送台東鳳梨釋迦分享屬於台東的甜蜜，期盼爭取更多人協助在地小農。

饒慶鈴北上行程馬不停蹄賣釋迦，除了合體台北市長蔣萬安在捷運台北車站舉辦「心想釋成 好釋逗陣來」記者會，隨後趕往原民會，積極為鳳梨釋迦農民拓展銷售通路，希望更多民眾認識、喜愛及支持優質的台東水果。

饒慶鈴說，在蔣萬安大力支持下，結合台北捷運公司已經銷售2萬台斤，同時感謝夷將及3位副主委及原民會，長久以來在原民教育文化、部落經濟、基礎建設、保留地增劃編及社福工作等各項業務，給予台東大力支持與資源經費挹注。

台東大力推動原民文化特色及相關產業，在原住民族委員會支持下，台東部落食尚、部落旅遊、工作假期及波浪屋商圈逐漸打開知名度。其中台東縣政府推動全台第1個以部落遊程為主題的「台東部落食尚旅遊服務平台」，整合納入原民多元產業商品及部落旅遊上架，提升族人經濟產業發展。