今年「花在彰化」，寵物認養專車成功送養31隻活潑可愛的小狗，創下歷年新高紀錄。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

今年「花在彰化」，寵物認養專車成功送養31隻活潑可愛的小狗，創下歷年新高紀錄。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化流浪狗一度爆量，但是打造收容的動物園區，覓地困難，且處處碰壁，彰化縣政府從加強宣導絕育和鼓舞收容，雙管齊下，可喜的是，給浪浪一個家，得到越來越多人認同，今年「花在彰化」寵物認養專車成功送養31隻活潑可愛的小狗，創下歷年新高紀錄。

彰化縣流浪狗最高峰在2018年，一度爆量到1萬6000隻，抓不勝抓，並陸續發生幾起咬傷事件，源頭管理是重點， 彰化縣政府啟動辦理犬貓絕育源頭管制計畫，讓流浪狗數量逐年銳減，至今約上萬隻。

彰化縣動物防治所所長董孟治表示，今年共編列600萬元補助家犬貓絕育手術及宣導活動等，公犬貓絕育每隻補助800元、母犬貓每隻補助1500元，並享有免收晶片植入費300元與寵物登記費100元優惠。

此外，為提升流浪犬貓認養率，幫流浪犬貓找到一個幸福的家，每年配合縣內各項大型親子活動，如兒童節系列活動、植樹節、王功漁火節及花在彰化等相關大型活動，都出動寵物認養專車辦理流浪犬免費認養及動物保護教育宣導活動。

今年新春期間花在彰化活動，寵物認養專車成功送養31隻活潑可愛的小狗，及宣導動物保護教育12萬3988人次，相較2020花在彰化活動寵物認養專車計送養11隻浪犬及宣導9115人次、2022花在彰化活動則送養14隻浪犬及宣導3萬5345人次，創下歷年新高紀錄。

彰化縣動物防治所也再次呼籲寵物飼主善盡飼主責任，為所飼養犬貓確實完成寵物登記、絕育及狂犬病疫苗注射工作，並歡迎想飼養毛孩的民眾踴躍至流浪狗中途之家認養犬貓，認養專線：04-8590638，希望能讓流浪犬貓都能找到一個溫暖的家。