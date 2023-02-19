李帝勳在《模範計程車2》中秀出肌肉爆筋的好身材。（friDay影音提供）

2021年度人氣話題韓劇《模範計程車》，相隔近兩年終於再推第二季，李帝勳用「此生最後一次拍裸戲」的心情為戲苦練肌肉，開播首周養眼身材大放送，在韓收視直接突破二位數喜開紅盤，最高收視率落在平均14.5％。

改編自人氣網路漫畫，2021年在韓國播出時最高收視率達16％的《模範計程車》，故事題材結合「華城連環殺人案」等多起真實犯罪事件，採「以惡制惡」概念代客復仇伸張正義的劇情令觀眾大呼過癮，再加上男主角李帝勳親自上陣演出各種飛車、武打橋段，並因應劇情需求開創許多副角色展現百變演技驚豔大眾，因此播出期間話題不斷。

男主角李帝勳在《模範計程車》第一季中雖有嶄露身手卻未展現過身材，然而在第二季事先公開的劇照與預告中，卻可見到他赤裸上身的超頹廢爆筋猛男造型令粉絲既興奮又期待，李帝勳在17日下午舉辦的《模範計程車2》記者會上表示，當初一收到劇本就看到有自己的角色「金道奇」在監獄裡健身的橋段，因此聽從導演的建議，就當作是「此生最後一次拍裸戲」努力練身材。

《模範計程車2》首周劇情以先前轟動全亞洲的「柬埔寨事件」為題材，描述眾多韓國求職青年遭黑幫誘騙至越南後被迫進行詐騙、博弈等工作，過著慘無人道生不如死的生活，李帝勳接受委託後偽裝成求職者隻身前往越南調查，最後在第一季結尾時各奔東西的「彩虹運輸」成員陸續回歸之協助下，順利將犯罪集團一舉擊潰。