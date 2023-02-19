企排 18 年第16周賽程由女子組愛山林迎戰龍頭台北鯨華，鯨華只要拿下本場比賽勝利，就能取得例行賽的后冠，但愛山林展現韌性，前兩局讓鯨華嚇出一身冷汗，隨後鯨華穩住陣腳，並在第三局展現霸氣拉開差距，終場鯨華以 25比21、25比23 以及 25比11 拿下勝利，成功登上女子組冠軍寶座！

開局由鯨華吳芳妤在二號位的攻擊先馳得點，愛山林則靠著洪詩涵與潘宣蓉的攻勢緊追在後，鯨華在 Bia、吳芳妤以及林書荷的攻擊取得3分領先，隨後愛山林洪詩涵挺身而出，關鍵攔網成功，雙方戰成 11比11 平手，戰局呈現膠著。此時鯨華把握愛山林的接球小瑕疵，適時一擊取得兩分領先，迫使愛山林喊出本場比賽第一次暫停。暫停回來，愛山林展現韌性，靠著呂玟君在攻守兩端的好表現追成 18比18 平手；鯨華還失誤送分，讓愛山林取得領先，所幸鯨華及時回穩，加上後段拉出一波小高潮，順利拿下第一局。

進入第二局，愛山林吳沛緹與呂玟君的攻勢幫助球隊掌握優勢，讓鯨華防不慎防，加上潘宣蓉的攻擊得手，愛山林取得三分領先，隨後愛山林乘勝追擊將差距擴大至五分，鯨華喊出暫停調整。暫停回來，愛山林持續穩定的攻勢，並且防守上有效限制鯨華的攻擊，一度取得7分領先，此時鯨華急起直追在後段扳平戰局，雙方戰成 23比23 平手，接著廖苡任關鍵吊球得分幫助鯨華取得領先，且收下第二局。

關鍵第三局，鯨華打出強勢開局，甘可慧、吳芳妤以及林書荷三人的一輪猛烈，幫助球隊取得6分的領先，隨後繼續火上加油，吳芳妤、Bia 以及小黑的攻勢，將領先優勢擴大至10分，鯨華就靠著這股氣勢以 25比11 拿下第三局，不只取勝，也拿下企排 18 年女子組例行賽冠軍。