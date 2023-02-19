苗栗縣苗栗市68歲鄧姓婦女，日前在網路上看到投資虛擬貨幣可賺取大量獲利，被詐騙集團用話術蒙騙，欲前往銀行匯款20萬元投資，所幸行員發覺有異並通報警方前往了解後，發現是詐騙伎倆，及時阻詐成功。

近年比特幣、以太幣等虛擬貨幣行情火熱，1年內大漲數倍，詐騙集團看準民眾投資動機，訛詐民眾投資匯款後，突然關閉網站民眾才驚覺受騙。

這名鄧姓婦人日前也是在網路上看到投資虛擬貨幣能有好的獲利，網站向投資人宣稱，投資虛擬貨幣買賣，未來前景一片看好、獲利極高，並騙取鄧婦參與投資一起「發大財」。

鄧婦對詐騙集團話術深信不疑，前往銀行欲匯款20萬元進行投資，經行員發覺有異並通報警方，北苗派出所警員蕭仲閔、彭昱宸獲報前往了解，火速趕抵該銀行即向婦人詳問款項用途。

起初婦人向警方稱該筆款項是為還款給家人，經員警主動關懷並舉例說明近來詐騙集團慣用手法後，鄧婦這才驚覺可能遭到詐騙，及時中止匯款，並感謝警方及行員的及時阻止，沒有掉入詐騙集團所設下的圈套，讓其保住辛苦工作的積蓄，頻對員警及行員一一致謝。

苗栗警察分局表示，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信網友來路不明的投資管道，小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。