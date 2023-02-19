高雄市消防局與村瀨英博續簽搜救犬技術交流合作協定，協助指導高雄市搜救犬訓練。（高雄市消防局提供／崔正綱高雄傳真）

土耳其6日發生規模7.8強震，造成嚴重傷亡。在斷垣殘壁中找尋生還者，除了生命探測儀外，搜救犬也佔據重要角色。高雄市消防局與日本救助犬訓練士協會自2011年簽定搜救犬技術交流合作協定至今，日方贈送一隻年輕優秀德國牧羊犬「LONO」，盼彼此間深厚的情誼延續下去。高雄市也在日本救助犬訓練士協會交流指導下，擁有5隻高級認證搜救犬，為全台之冠。

土耳其6日發生規模7.8強震，導致數十萬房屋倒塌、超過3萬人死亡，而災難發生後黃金救援時間寶貴，救難隊除了使用生命探測儀等現代儀器外，還會出動搜救犬，透過搜救犬靈敏的狗鼻中，從瓦礫堆、斷垣殘壁中，聞到生還者的氣息。

對於搜救犬在災難中，日漸佔據重要角色，高雄市多年前與日本救助犬訓練士協會結緣，並於2011年正式簽定技術交流合作協定，理事長村瀨英博每年都會受邀來台，指導特搜中隊搜救犬馴養小組訓練，獲取IRO國際搜救犬評量檢測合格，對於高雄市的搜救犬貢獻良多。

在村瀨英博指導下，高雄有許多搜救犬都能取得國際認證，如「嵐」、「傳八」、「柔伊」、以及去年退役的「巧克力」，都是村瀨英博的「弟子」，這些傑出的弟子們也陸續投入台灣各種災難救災，均有亮眼表現。目前高雄市有5隻搜救犬達獲高級認證犬隻，位居全台之冠。

因疫情影響，消防局與日本救助犬訓練士協會中斷3年之久，18日總算邀請到村瀨英博續簽合作協定，村瀨英博也為了紀念12年的友誼，特別贈送10個月大、年輕優秀德國牧羊犬LONO，盼望將彼此間深厚的情誼延續下去，也將台灣搜救犬帶向新的里程碑。