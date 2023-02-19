退役美式足球明星哈迪（Greg Hardy）選擇轉換跑道投入實戰擂台，首次登上BKFC拳擊聯盟就慘遭對手KO，由於哈迪曾被指控毆打女友，網友紛紛前來嘲笑：「他知道這次的對手是男人嗎？」「看著令人舒壓。」「他只懂得打女人，也許該把他分派到女子組比賽。」

哈迪球員生涯效力卡羅來納黑豹隊，擔任防守邊鋒，2013年創下隊史單季擒殺紀錄並入選明星賽，2014年就爆發毆打女友事件。當時哈迪遭到警方逮捕，被控以傷害、恐嚇罪，涉嫌勒絞他女友、將她扔進浴缸裡導致身體多處受傷，還威脅要殺害她，最後因她未出庭而躲過牢獄之災。此後哈迪沒能再返回黑豹隊比賽，達拉斯牛仔隊簽約他1年，這是他球員生涯最後一季，退役時才28歲。

身高196公分、體重127公斤的哈迪在2016年改行綜合格鬥，在業餘賽事3連勝，起初表現不錯，但是投入職業賽之後開始下滑，最近在UFC苦吞3連敗，都是被對手的鐵拳KO。去年哈迪離開UFC，轉投BKFC聯盟，這是用裸拳打拳擊的殘暴競技，哈迪首度登台就被對手華生（Josh Watson）痛扁，華生第一回合左手重拳把哈迪打得搖搖晃晃，若不是圍欄擋著就倒地了，第二回合又是左手重拳直接把哈迪KO。這其實是一次爆冷，賽前外界看好哈迪以大幅度優勢勝出。