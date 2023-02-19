李康生（中）的演技為電影帶來更細膩的藝術感。（禾力文創提供）

《山中森林》登上影展場刊《SCREEN》，獲得國際媒體報導。（摘自臉書）

世界三大影展第73屆柏林影展開跑，其平行產業活動「歐洲電影市場展」已於2月16日登場，是全球爆發疫情後首度回歸正常實體市場，也有不少台灣電影參與這個有20多年歷史的歐洲第二大電影市場展，像今年上映的國片《山中森林》，就登上官方場刊《SCREEN》主照，更拔得頭籌，於市場展第一天就舉行放映。

對於電影前進國際市場展，《山中森林》監製暨男主角李康生表示，很開心自己第一次監製的電影能被國外業者看見，希望國外片商能看到這部片、多賣一點國家。《山中森林》在台上映已超過1個月，票房近1千5百萬，李康生對這樣的成績給予過關肯定，「春節檔遇到很多強片，希望電影導演姜寧能繼續努力再拍第二部。」

至於《SCREEN》的主照，是演出黑道大哥的李康生，坐在飯店陽台持槍對空鳴槍的劇照，他爆料其實拍那場戲時天氣非常冷，「導演姜寧還要讓我脫衣服，我就請工作人員準備薑茶，拍了8次拍很久，槍的子彈又一直卡彈，後來有拜拜，才把子彈順利擊發，有時候還是要相信老天爺。」他還透露身上畫的刺青，因為遇上下雨天就褪色，他還搞笑問觀眾：「你們有沒有發現？」

姜寧則表示自己第一部執導的電影能登上《SCREEN》、讓國際媒體分享，已屬十分榮耀，可以讓更多國際電影公司、世界上更多人看到台灣本土文化，他不忘催票說：「雖然電影上映快兩個月，還是有一些戲院在放映，希望大家趕快進電影院支持，能在228連假達到1千500萬票房門檻，也希望支持的觀眾朋友透過臉書詢問做小型的包場，3、40人的廳都可以。」